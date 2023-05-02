名店較受惠 小舖冷清清

【本報訊】香港與內地恢復免檢疫通關後的首個五一長假期，昨日踏入第3日。入境處早前預料，昨日將會是入境高峰期，其中位於尖沙咀的海港城及圓方商場，部分名店門外再現人龍，惟本地小店的人流卻未見明顯增多。有內地遊客表示，訪港三日兩夜花費約5萬元，主要購置手錶及鞋類商品；有遊客則稱街道人流較預期中少，惟覺本港路況複雜，形容在尋找各景點時「費時費力」。

福建家庭3日花費5萬 入境處早前預計，五一長假期將有461萬人次經海陸空進出本港；而昨日會是入境高峰期。本報記者昨午到名店林立的尖沙咀廣東道視察，發現部分店舖門外再現人龍，不少遊客帶同行李箱購置心頭好，惟客流量較多的店舖多為奢侈品名店，本地小舖如服裝店等人流卻未見明顯增多。

來自福建的旅客鮑小姐表示，特意趁今次假期帶孩子一同訪港，三日兩夜的行程花費約5萬元，主要購買手錶及鞋類品牌商品。她指今次訪港來回都選坐高鐵，惟當問及旅遊發展局在西九龍站，向旅客派發「香港有禮」電子優惠券的活動，她直言從未聽聞，不知悉有相關安排活動，建議當局多做宣傳。

遊客施先生及陳小姐則表示，本港街上人流較預期中少，4日3夜的行程到訪了太平山頂、星光大道等景點。惟二人皆稱本港路況複雜，在游走各大景點的路程花了不少時間，認為「導航也不好使（用）」，旅程稍感費力。

旅客鮑小姐