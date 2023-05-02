黃金周刺激旅遊 賓館割價冇人吼

零售生意達疫前7成 人手荒未擺平 內地五一假期帶動下，本港旅遊業及零售業市道亦見暢旺。有議員昨在電台節目表示，本港五一黃金周在旅遊區的人流和生意額大約上升20至30%，而且近期港府推廣的刺激消費活動，也令市民願意花更多金錢而帶動經濟。雖然消費活動有上升趨勢，但有酒店業界形容，就算近日賓館的房價每晚只需約600元，已較以往便宜，仍難以吸引大量遊客入住。

批發及零售界議員邵家輝表示，近日本港街頭四處人頭湧湧，對零售業有很大幫助，估計生意回復至疫前的六至七成。商場人流比平日增加約兩至三成，旅遊區不少名店也有人龍處處，珠寶首飾及電器等生意額升幅顯著，估計上升兩至三成。市民消費較闊綽，因為有消費券，加上政府有刺激消費活動的推廣等。

民生區人流上升近兩成 邵又指，不少旅客亦在深水埗等的民生區遊覽，令旅遊區與民生區均受惠於「五一黃金周」。他形容，名店有不少人排隊等候入內購物，就算部分貨品價錢較貴也有銷路。他補充指，據他了解，商場人流較平日上升，民生區人流也上升近兩成，是旺丁旺財，其中較旺場的珠寶店舖生意額錄得約兩、三成增長，民生區的生意也錄得雙位數上升。

他續稱，市道雖然暢旺，但業界人手不足，有僱主因應黃金周要招待更多遊客，願意出價比以往高五成聘請兼職員工。他又稱，雖然租金已跌至合理水平，但請不到員工，會減慢租舖步伐，因此旅遊旺區仍有空置舖，反映零售業未完全恢復。

難請員工 減慢租舖步伐 另外，有關上水新康街等水貨熱點仍未回復至新冠疫情前人山人海的環境，邵指出，本港執法部門在打擊非法避稅的行為上十分積極，對集團式非法炒賣的行為有警惕效果。他補充，仍有內地遊客前往本港購物作為自用，令上水一帶仍維持一定生意量。

而香港旅遊業賓館聯會主席劉功成在同一電台節目表示，內地五一假期對賓館業生意沒有想像般好，「敲門搵房嘅人少咗」。以往五一假期賓館的房價達逾千元一晚，而目前一般房價約400至600元，位置較好的則是600元以上，但並非很多人入住。此外，不少賓館因轉為過渡性房屋或劏房，房間供應量不足。