剝削長者太可恥 修補漏洞要及時

辛苦拚搏大輩子，人到晚年，梗係想享吓清福。之不過，香港地生活艱難，港府喺退休保障方面又做得唔好，淨係識叫人買年金、屈人供強積金，蝕埋蝕埋最終得個吉；長生津又得雞碎咁多，就算有兒女供養，好多長者到咗退休年齡，依然要繼續打工嚟維持生計，真係幾淒涼。更淒涼嘅係，有啲無良僱主睇準佢哋年紀大、難搵工，竟然想盡方法去剝削呢班長者，咁嘅行為實在太可恥！

喺「五一勞動節」前夕，社區組織協會發表研究報告，經過電話訪問同埋深入調查之後，該機構發現有唔少在職長者都被僱主剝削，而且情況嚴重。根據報告，喺超過50名受訪在職長者之中，有一半人依靠打散工維生；雖則打散工嘅佔最多，但查實超過四成人每星期工作40小時或以上，工時同長工根本冇分別。更嚴重嘅問題係，有七成在職長者冇同僱主簽訂僱傭合約；冇合約又何來保障呢？另外，有近九成人冇有薪病假；明明長者比較容易病，如果病咗，唔想手停口停，都只能夠頂硬上。

咁都未止！八成嘅受訪在職長者冇長期服務金、有薪年假同埋遣散費，甚至連工傷保障都冇，而且七成人係以現金方式出糧；假如因工受傷，僱主又唔肯自掏荷包賠償，佢哋都唔知可以向邊個追討，就算搵勞工處幫手，想要證明自己係受僱都唔係易事。

呢啲無良僱主之所以咁猖狂，皆因現行法律出現咗巨大漏洞。現行法例規定，只要僱員符合「連續性合約」定義，僱主就必須提供基本勞工保障，但「連續性合約」其中一項定義，係連續工作4星期或以上；於是乎，嗰啲僱主就要求長者勞工每做滿3星期，就要休息一星期。更重要嘅係，即使僱主被發現違法，最高都只係罰款5萬元，罰則輕到咁，毫無阻嚇力。況且，生活逼人，大多數在職長者為咗保住飯碗，都只能夠啞忍。

講真！雖則話好多長者工作並唔係出於自願，而係經濟壓力所致；但佢哋自食其力，繼續貢獻社會，依然值得人尊敬。港府好應該及時檢討現行法例，盡快放寬「連續性合約」定義，以修補漏洞；另一方面，亦要大幅加重罰則，例如可以好似職安健條例咁，將罰款金額提高至1,000萬元，以加強阻嚇力，先能夠避免再有勞工遭到剝削。

更重要嘅係，港府需要檢討並完善退休保障制度，確保長者退休後，生活基本無憂！畢竟依家唔係有長者退而不休、自願工作，而係老無所依，被迫打工維生，人數仲唔少添，咁足以反映現行嘅退休保障措施仍有不足之處。長者營營役役大半生，為社會發展作出唔少貢獻；假如港府眼見有長者「臨老唔過得世」仍不為所動，未免太涼薄了吧。