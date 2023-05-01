黃金周今非昔比 破落港折翼難飛

今日是通關之後第一個「五一」，黃金周假期其實提早在剛過去的周末周日開始，以往香港多個行業在五一黃金周都生意滔滔，自從3年疫境摧殘，經濟之差不用多說，很多店舖都已相繼倒閉，剩下來撐到現在的，相信人同此心，都希望黃金周帶來黃金，可惜看來事與願違了。

五一長假據悉有60萬名內地旅客訪港，人數達疫情前六成，個人遊與入境團比例為八二比，然而消費力與當年相比，不可同日而語，君不見近月有關內地遊客新聞，最令人矚目都是內地團逼爆土瓜灣，對附近交通及民居造成滋擾，而這些團常被帶到一些指定的銷售點，葫蘆內裏賣甚麼藥，大家都心知肚明，顯然平價團帶來的購買力有一定限制，零售業憧憬傳統遊客區名店大排長龍的景象，可惜尚未出現。

事實上，一年一度沒有燕歸來，原因這片森林已面目全非，以往尖沙咀銅鑼灣寸金尺土，舖無虛設，現在卻吉舖湧現，不少售賣高檔商品的名店撤出，舖位一就是丟空沒有承接，一就是改由中低檔商舖接手，甚至出現一些臨時性質的散貨場，以前來說是不可思議，卻確實令區內消費形象倒退。昨日星期天，銅鑼灣人頭湧湧，卻並非因為遊客湧來購物，而是男團偶像的生日，粉絲租用商場屏幕為偶像慶祝，而不少遊客對這位偶像都感到陌生，對這個「誕辰」瘋狂慶祝活動十分詫異。

香港全方位倒退，已非當日歌影視文化席捲亞洲，風靡大陸的香港，尤其是近年的發展，更令人覺得心酸，最近有內地遊客發貼指舊地重遊，發現香港髒了很多，首先覺得機場不再光鮮，市區路面狀況亦是不敢恭維，橫巷髒亂更不在話下，總之樣樣都是與心目中形象有極大反差，慨嘆香港為何變差了，淪落到如斯田地。不少內地網民附和，紛指香港衞生情況大不如前，特別是垃圾桶太少，實在不明所以。

作為香港人，相信對本港究竟發生了甚麼事，都說不出話來，對內地人的評價，也無言以對。人家歐洲是愈舊愈有歷史感，每一條街都值得一遊再遊「打卡」，而香港卻是愈來愈舊，愈趨破落大戶的悽慘氣氛，不少街道髒亂令人繞道而行，一遊再遊的只是過街老鼠。內地談的是發展城鎮及現代化產業，提升精神文明及脫貧進步至小康，香港卻是糾纏於搞衞生，滅鼠議題歷久常新，幾乎年年議員都炮轟，虧有關當局早前沾沾自喜說捕鼠大增，若下次捕鼠幾何級數增加，是否要燒炮仗慶功，食環署加人工？

折翼天使不知何日能再起飛，本港百廢待興，各行各業缺人手，旅遊業接待力未恢復，酒店業尚欠三成人手，旅遊界議員表示難以支撐業務復甦，更認為本港不能再以飲食、消費天堂的模式吸引遊客，希望政府可以舉辦更多元化的盛事，來吸引遊客。政府不斷外宣，「你好香港」、「開心香港」，遊客來到香港，卻發現香港人只是偶然在派消費券和平價看戲的日子有點笑容，其餘時間愁眉深鎖，情況猶如買海味參茸由「斤」變「両」，泥鯭充石斑，大叫貨不對辦，高官可以原銀奉還嗎？