龍七公：改革區議會 優化治理守四方

「五一黃金周」適逢「開心香港」，久違了的幸福笑臉充斥市面，香港應借乘地方行政檢討，全面改革區議會，確立「三不准、三不容、三回歸」原則，落實愛國者治港原則下的最後一塊拼圖，徹底清理過往曾出現的管治紕漏和風險，展現「民有所呼，我有所應」的同理心、責任感和行動力，切實解決民生難題，增強市民的幸福感和獲得感，為「由治及興」打好基礎。

煽暴煽獨 阻撓施政 區議會是為民辦事的非政權性區域組織，負責地區諮詢和提供服務，協助官民溝通和政府落實政策舉措。然而，伴隨社會泛政治化，區議會在選舉政治效應下，亦成政治鬥爭新戰場，特別是在「黑暴」期間和在「風雲計劃」操縱下選出的現屆區議會，更一度「自我騎劫」為反中亂港、煽暴煽獨的平台，刻意與政府對着幹，阻撓甚至妄圖顛覆政府施政。區議員變質、區議會失控，令社區治理水平明顯下滑，全面改革已迫在眉睫。

社區治理關乎社會的民生福祉和長治久安，縱使地方行政的檢討結果尚待揭盅，但應爭取從人和制度上正本清源，防止社會特別是區議會的亂象再現，並從根本上完善社區治理架構，提高社區治理能力，守住社會幸福和諧的底線，讓市民有所得益。正如特首所說，特區政府在維護國家主權、安全和發展利益的基礎上，不會准許區議會成為「港獨」平台、不會准許他們違反《基本法》、不會准許他們干擾政府施政。社會亦不能容許區議會被騎劫、不能容許區議會被癱瘓、不能容許這些人再破壞社會。而區議會亦要回歸《基本法》初衷要素、回歸愛國者治港核心要義、回歸行政主導根本要求。

平情而論，區議會多年來在地區事務、居民福祉以及培養政治人才上確曾發揮正面功能，亦為有意從政者提供起步平台，因而應參照社區治理的多元性和專業性，以愛國愛港有志有能之士為主軸，通過包括委任和選舉的多元途徑，擴大吸納和培育社會人才，協助政府進行社區治理工作。當中最關鍵的是要堅持用人唯才、用得其所，並且充實管治人才庫，而不能政治花瓶式將區議會和區議員視為「民主窗櫥」或政治酬庸。

對於未來的區議會運作，政府應設立對人對制度的三道「安全閥」：第一是類似立法會議員的宣誓和資格審查機制，貫徹愛國者治港原則。第二是在制度和議事規範上明確防堵泛政治化、「港獨」化和「港版顏色革命」的風險。第三是明確區議會的未來職能，例如在「社區參與計劃」與「地區小型工程計劃」的角色，以及與關愛隊、分區委員會等組織的分工，避免出現功能重疊或不必要的爭拗。

京官早前在港考察時曾引用《大風歌》中的「安得猛士兮守四方」，指社區人士肩負着「守四方」的責任。這也是我們對未來區議會和區議員的期望。