笑看天下：促和效果 路途漫漫

國家主席習近平不久前應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話，並派富有外交經驗的特別代表赴烏，一般認為中國坐言起行，把勸和促談落實到具體行動，同時更展現中國的大國擔當以及構建新的全球治理議程嘅能力。之不過，喺複雜嘅國際背景下，美國不停攪局，上周三與南韓總統尹錫悅發表《華盛頓宣言》後，美國安排戰略核潛艇訪韓，戰略轟炸機又擬降落南韓，意味美國兵分海空兩路「保護」南韓，當然亦係想震懾北韓。此外，菲律賓總統小馬可斯又到訪美國，預料兩國將就加強商業聯繫及軍事方面達成協議以應付中國南海「擴軍」云云。

呢，美國到處插手，而且凡事都拿「中國威脅」說話，有個咁鍾意撩是鬥非嘅好事之徒，呢個世界又點會有一日安寧日子過吖！好似俄烏之戰，中方出於真誠想世界和平而努力斡旋，美國表面話好，暗地裏又係卯足全力支持烏克蘭抗俄，澤連斯基即使內心曾泛起和談一念，可惜好快又被山姆大叔嘅甜言蜜語征服，希望可以扭轉劣勢！

喺如此複雜嘅格局下，俄烏又各有各嘅堅持和不肯退一步，咁嘅環境又怎可能有妥協？呢，上周五俄羅斯對烏克蘭多地發動新一輪空襲，一個位於中部切爾卡瑟州嘅城市遭受重創，導彈擊中一幢9層高嘅住宅大廈，造成包括4名兒童在內合共23人死亡。生靈塗炭，受害嘅又多數係平民百姓！

烏克蘭暫時不會認輸，其外交部長庫萊巴稱，俄國大規模導彈攻擊，再次證明烏方需要美國F16戰機；其國防部長列茲尼科夫則透露，烏方反攻嘅準備工作即將完成，又提到西方國家承諾提供嘅裝備只有部分交付。要言之，俄烏戰事暫時不會因為太陽出來了，令世人看到一條金光閃閃嘅和平大道！