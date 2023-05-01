仁文仁心：尹氏外交 自招冷嘲

一國元首外訪，本應風風光光。然而南韓總統尹錫悅上任後數次外訪，皆被輿論嘲諷為「屈辱外交」，國內支持率愈訪愈低；甚至近日訪美期間，有南韓媒體寧願關注陪同外訪的總統夫人金建希上演「時裝騷」，也不願對尹錫悅取得的「外交成果」多談半句，這是何故呢？

若要說外訪是為了提升兩國友誼，尹錫悅此行明顯是失敗的。雖說這是一場國事訪問，尹錫悅也受到美國高規格接待，但韓美關係未見進一步提升，最多只能說是鞏固；很明顯，在美國心目中的地位，南韓依然次於日本。或許會有人疑惑：「鞏固韓美關係也算不錯，何以惹人反感？」主因是，相比起成果，所付出的代價實在太大！

為鞏固韓美關係，尹氏不惜得罪3個鄰國。首先，尹氏肆意批評北韓，甚至向平壤發出核威脅；其次，他揚言軍援烏克蘭，又得罪俄羅斯；最後且最重要的是他就台海問題發表的言論，惹怒了中國。

十多年來，南韓一直在中美夾縫間游走，雖有親美傾向，但未有明顯選邊站，而是利益至上。這樣的左右逢源，不但有利於經濟發展，關鍵在於南韓不用盡看美國臉色，可按情況維護自身利益；要看美國臉色的下場，看看日本多年來如何遭受打壓便一清二楚。如今尹錫悅激怒中國，相當於自絕後路，今後只能聽從美國指揮。

誠然，自新冠疫情爆發後，南韓國民普遍對中國沒好感；即便惹怒中國，亦不至於令民望下跌。問題是，對中國沒好感不代表要投向美國懷抱，國民追求的是自強不息，尹氏卻漠視自家企業利益，同意加強半導體出口管制，又引入美資，等同把引以為傲的半導體產業雙手奉上；其卑躬屈膝、唯唯諾諾的態度，傷害了大韓民族自尊，才教國民憤怒！