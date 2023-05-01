筆下風雲：內地客嘆香港落後

五一黃金周展開，假期首日已有31.1萬人次入境本港，然而內地旅客對香港的觀感卻是失望的多。有說香港「不如想像中繁華」；有上海旅客甚至指出，香港除了消費較高之外，「比上海落後很多」。這些消息經網絡傳開後，香港網民玻璃心碎滿一地，反叫內地旅客不要來港。

這些年，中港矛盾並未平息，部分香港人對內地充滿偏見，但其實「有錯要認，打要企定」，並非所有批評都是不合理，內地旅客指香港落後，港人不應因人廢言，宜虛心求進。

單是智慧城市的發展，內地就比香港先進十條街。上海這些一線大城市不必說，就連過去被港人視為「紅燈區」的東莞也有了翻天覆地的變化。華為坐落當地的總部「華為小鎮」，投資100億元人民幣興建，不僅充滿歐陸風情，其高科技設施更是令人目不暇給。例如貫穿小鎮的「歐式火車」，採用自主研發的快速充電技術，只要火車「埋站」即能自動充電，充電十多秒即可續航1,500米；員工上班更毋須打卡，只要進入園區即有自動感應，連辦公室的電源和設備也會自動開啟。

據聞特首一行人早前考察大灣區，到了華為小鎮後無不大開眼界，震驚於國家的科技發展早已超出想像，也比香港先進很多很多倍，不得不研究怎樣才能急起直追，將相關技術引進本港。一節見則百節知，部分香港人猶如井底之蛙，動輒對內地人的批評「起晒弶」，對國家的印象仍然非常刻板，結果只會在這場高科技的競賽中被淘汰。當然，中國從一窮二白到科技強國，跟其真正落到實處的「行政主導」脫不了關係。只要國家拍板，政策如臂使指，劍及履及。反觀香港則程序冗長，毫無效率，司法更往往淪為攔路關卡。