強詞有理：尹錫悅有病

有人說，南韓總統尹錫悅憑一己之力，直接搞亂了整個東北亞局勢。這種說法也許有點誇張，搞亂東北亞局勢的主要黑手是美國，尹錫悅不過是傀儡或者說走狗而已。但不管怎麼說，他引狼入室是不爭的事實，無論是勾引美國核潛艇進駐，還是企圖染指台灣和烏克蘭問題，都無異於玩火。為了向美國和日本獻媚，同時得罪中國、俄羅斯和北韓三個強鄰，這位南韓總統是不是有病？

在外人印象中，南韓人的民族意識一直很強，始終牢記被日本殖民侵略的悲慘歷史。而尹錫悅卻完全顛覆了人們的印象，他跪舔美日的言行，只有奴顏媚骨，哪有甚麼民族性。他公開宣稱，為了100年前的歷史讓日本下跪的想法令人無法接受。其實最令人無法接受的是，加害者日本沒有下跪，受害者南韓反而跪下。就算要充當美國的走狗，也不能丟掉最起碼的尊嚴吧？

更可笑的是，為了討好華盛頓，尹錫悅在美國國會演講時刻意提及長津湖戰役，稱讚美軍陸戰一師奇迹般突破志願軍的包圍。這真是哪壺不開提哪壺，在長津湖戰役中，美軍最精銳的王牌一師被消滅大半，導致前所未有的潰敗，一路逃至三八線以南，倘若不是當時天氣嚴寒，志願軍裝備差劣，這支美軍王牌師早就灰飛煙滅了。時任美國國務卿艾奇遜稱之為「美國歷史上路程最長的敗退」，而尹錫悅卻稱之為「奇迹」，到底是讚揚，還是諷刺？

天下本無事，庸人自擾之，在尹錫悅肆意玩火之下，朝鮮半島乃至整個東亞地區恐將永無寧日。尤其他還在台灣和烏克蘭問題上向中國和俄羅斯發難，簡直狂得沒邊。明眼人都看得出他是在給美國遞投名狀，以示死心塌地充當走狗，但問題是，他挑釁北韓也就罷了，同時得罪中俄兩強又是為了甚麼？南韓有這個實力嗎？

人貴有自知之明，首爾當然知道中國不好惹，其駐華大使鄭在浩日前在遞交國書時向中國領導人發出邀請，希望能在年內訪問南韓。很明顯，南韓既要充當美國走狗，又不敢過分得罪中國，企圖左右逢源，安全上靠美國，經濟上靠中國。但中國人並不傻，豈會看不穿其鬼主意。中國若要反制，其實很簡單，只要採取適當的經濟制裁措施，以及加緊扶持北韓，就足以令首爾惶惶不可終日，說不定尹錫悅也要執包袱走人。