坦言集：金磚國擴容

全球再不是由歐美的發達國家主宰了。中國的復興顯示出新興國家的整體發展能量，歐美再不能壟斷全球的發展，工業化擴展至眾多的發展中國家，只要採取符合國情的政策，它們便可循工業化而升級發展。當然，不是每一個國家都可以成功，南美諸國在19世紀已開始發展，一度憑藉豐富的資源和先發優勢，成為富裕國家，可惜因世界資本主義上世紀30年代的大衰退而沒落，二次大戰後也沒法復興。

國家發展是一個頗長過程，不可能永久成功，這樣的道理亦可用於歐美國家。但是在中國成功工業化且堅持70多年之後，足以作出一條供其他國家參考的發展道路。中國成為全球最大的工業國、出口國，已把歐美發達國家壟斷的國際經貿格局打破，使其他發展中國家在國際市場上多了機會。

今天，歐美發達國家加上日本，還可倚仗G7的集團勢力，但新興國家再不是上世紀80年代前後的「四小龍」小型經濟，或是對歐美跨國企業高度依賴的出口加工工業，而是中國、印度等人口大國、經濟大國的規模和聲勢。金磚五國的興起，正代表新興大國的時代開展，以它們作模範，也依各自的發展道路，更多的新興大國會崛起，即以人口上億的國家，為數眾多，它們的擴張正與G7國家人口老化衰減形成強烈對比。

當前國際金融資產還集中於G7國家，但以美國、英國、日本為例，它們的發展已轉到負債經濟，一遇國際金融危機，它們龐大的金融資產可被債務淹沒。不能生產，將不能享受超乎本國生產能力的社會發展與民生條件，此所以歐美要提再工業化，但除美國外，都是人口老化衰減，美國也被軍費開支壓垮。今後G7與新興大國的競爭，除非歐美以戰爭扭轉劣勢，世界必然走向多極化。

金磚五國於6月初在南非開會，將擴大成員，據說已有13國正式要求加入，另6國非正式要求加入，它們包括阿爾及利亞、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋、印尼、阿根廷等大國、強國。金磚國家組織的擴展，足以與G7抗衡，而隨着國際經貿格局變化，新興大國對全球發展的影響力正超越G7的歐美日，金磚國家與上海合作組織一起將可成為國際上新興大國替代歐美日的政治工具。這樣格局的轉變，需時相信不過是5至10年之間，且拭目以待。