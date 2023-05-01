政情：陳克勤倡認證 幫導盲幼犬適應環境

立法會經常好忙碌，議員忙於開會，但竟然有稀客，係「學神」來了！呢個唔係普通嘅「學神」，而係訓練中嘅導盲犬Yoda，當然仲有寄養家庭主人Steven喇！佢哋去到立法會參與會議。邊個爆料？咪就係議員陳克勤囉！克勤話Yoda仍然只是掛着「學牌」嘅小朋友，仲有啲貪吃同貪睡，但呢位小朋友好乖巧同守規矩。

其實喺2013年已經有導盲犬去過立法會，當時亦都係搵克勤幫手促請政府成立導盲犬認證制度，令公眾可以確認導盲犬身份，而呢項認證制度之後都確立咗嘞。咁今次再造訪當然唔係純粹參觀咁簡單。克勤話Steven同佢講，依家喺訓練中嘅導盲犬因為唔係真正嘅導盲犬，按例唔能夠進入禁止寵物嘅處所，令到訓練中嘅導盲犬難以盡早適應社會上唔同嘅環境，亦難以熟悉視障人士嘅居住同工作環境。

欠宣傳 屋邨寄養者少 睇嚟確實有漏洞。克勤話雖然房署早前推出試驗計劃，獲選屋邨租戶可寄養導盲幼犬，令導盲犬可盡早熟悉公屋環境， 為基層嘅視障人士服務，佢認為政策方向係好嘅，但係宣傳不足， 參與人士寥寥可數，所以佢認為要為受訓嘅導盲幼犬建立認證制度，令讓幼犬可以同導盲犬一樣有進入公共同私人空間嘅優待，令幼犬可以更早、更好咁熟悉社會環境，協助視障人士融入社會。