東方民調：獲批909億 醫管局白袋公帑

【本報訊】政府每年撥備大量財政預算予醫院管理局，資料顯示，醫管局今年所獲的撥款高達909億元，與5年前相比上升近45%，惟服務一直未見改善，醫護人手流失問題嚴重。管理上更問題多多，公立醫院基建和設施淪為豆腐渣，設施老化殘舊，有病人組織指，揭示醫管局管理層管治力度不足，有不可推卸的責任。

立法會文件顯示，過去3年，醫管局透過「早期事故通報系統」通報的意外宗數，其中「設施及環境」事故分類合共有5,004宗；至於「醫療器材、儀器及消耗品」事故則共有1,272宗。該局指大部分屬於輕微事故，故沒有對外公布；而曾對外公布的事故數字，有20宗為「設施及環境」事故及一宗為「醫療器材、儀器及消耗品」事故。

由於過去「早期事故通報系統」並無為「天花石屎剝落」或「懸掛醫療儀器」設立歸類細項，故醫管局現時未能勘檢出準確細項數字。但在過去3年，2021年屬發生最多事故，包括1,898宗設施及環境事故，以及482宗醫療器材、儀器及消耗品事故。

有病人組織表示，接連有公院建築物結構掉落，令病人關注求醫時的安全，指很多醫院儀器及設備，都固定在天花或牆身上，若石屎結構不安全令設備掉落，可以造成很大殺傷力。事件亦揭示醫管局管理層管治力度不足，形容他們有不可推卸的責任，要確保為病人及員工，提供安全的求醫及工作環境。

連串事故中有醫護受傷，有議員指出，除冧天花等安全問題，過去亦有不少醫護反映醫管局內部過多行政、報告工作，徒添前線工作壓力亦無助改善服務，質疑當局若連工作環境安全都未能確保，如何令醫護等工作人員安心工作。

如獨立王國 醜聞爆極都有 多個聯網發生事故非一日之寒，本港醫療制度千瘡百孔。政府把管理公院責任推卸醫管局，惟該局儼如獨立王國，尸位素餐，胡混度日。多年來醜聞多多，不思改進，公院事故層出不窮，斷錯症、開錯藥、換錯心、輸錯血、打錯針等，早前更發生病人輪候逾12小時後，死於急症室殘廁內的等到死慘劇，但管理層照樣加薪，前線卻資源不足，壓力大增而出亂象，淪成惡性循環。