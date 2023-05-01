東方民調：公院乜都冧 遇雨又水浸 醫管局事故頻 急需革新

多間公立醫院接連發生事故，繼醫療儀器掉落及冧石屎後，又爆鹹水管及因暴雨水浸；急症室長期逼爆，更發生病人等到死悲劇，引起廣泛關注。公院亂象多籮籮，「東方傳媒民意調查」結果顯示，逾半受訪者不滿或非常不滿公院服務，當中不少人或其親友更是受害者，批評醫院管理局肥上瘦下，資源不到位，人手不足及在管理上無做好把關，導致事故連連。受訪者認為，政府應大刀闊斧進行醫療改革，除加強培訓外，應廢除醫管局，推倒重來。

公立醫院事故層出不窮，冧手術燈、冧天花、冧石屎、墮物、設備故障等無日無之，正當醫管局宣布成立委員會檢視公立醫院的醫療儀器及設施保養維修事宜，讓公眾以為公院意外可以消停之際，公院事故繼續停不了。東區醫院內一道病房自動門的部分裝置脫落，更擊傷一名護士；而廣華醫院內的男廁天花則大漏水變成「水簾洞」等等。各公院內部的維修及裝備問題愈揭愈多，情況令人憂慮。

病患失救 市民歸咎人手荒 「東方傳媒民意調查」於上周四至五以手機東網APP成功訪問362名18歲或以上市民，結果顯示，對於有病人在急症室長時間等候期間失救，近年至少4宗同類事故，54%受訪者歸咎醫護人手不足所致；33%直指急症室逼爆情況嚴重；10%斥小病等到變大病。

調查亦顯示，逾三成受訪者或其親友曾遇上或險些遇上醫療事故，12%指親友曾經歷醫療事故；7%指自己曾親身經歷；7%指險遇上幸避過；6%指兩者皆有。

維修冇把關 危機意識欠奉 接連有公院冧石屎、假天花、手術燈儀器等，甚至牆身爆裂，51%受訪者批評當局在維修保養上無做好把關；24%斥日久失修無人理；21%轟醫管局欠危機意識。

公院屢發生斷錯症、開錯藥、輸錯血，至今仍事故不斷，35%受訪者批評醫管局肥上瘦下，資源不到位；30%斥醫管局如獨立王國，管理不善；28%轟醫療政策長期失誤。

逾半市民不滿公院服務質素 此外，35%受訪者表示，公立醫院的服務質素只是一般；28%直指非常不滿；25%感到不滿。對於醫療改革方面，31%受訪者希望政府加強培訓，擴大學額；25%更指應廢除醫管局，推倒重來；21%認為應輸入內地醫護；19%指應改善士氣，加薪挽人手。

綜觀情況，大部分受訪者不滿公營醫療系統服務表現，公立醫院事故沒完沒了，直斥醫管局管理不善；醫療政策長期失誤，服務質素跌跌不休，認為政府應盡快推動醫療改革。

聯合醫院有手術燈墜下。 東方傳媒民意調查 多間公院爆事故