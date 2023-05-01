警戰術巴士莽駕 夾甩私家車泵把

冇偷位轉急彎 再引爆馬路炸彈 警方駕車又失魂撞板，警隊戰術巴士「一月兩響」成笑柄！昨日凌晨時分，一輛警隊戰術巴士於尖沙咀行駛時，疑因過彎無預留空間「偷位」，逼得鄰線私家車「無路可走」，導致兩車碰撞再撼欄，所幸車毀人無傷。另外，石硤尾及旺角先後有巴士和的士撞倒途人，其中一名男傷者昏迷送院，巴士車長涉嫌危駕被捕；另一名女傷者純粹擦傷，經敷治後並無大礙。

昨凌晨1時許，一輛載有警員的警察機動部隊戰術巴士，沿尖沙咀彌敦道中線左轉入梳士巴利道之際，車長轉彎時疑無「偷位」，左邊車身夾向一輛沿慢線駛至的私家車。相撞一刻，兩車車身猛烈搖晃，私家車左車頭撞向行人路鐵欄，泵把甩脫；警察巴士近左前轆的車身損毀，事件中幸無人受傷。意外後，私家車姓唐男司機在場助查及善後，同車一對乘客夫婦自行離去，車禍成因有待調查。

九巴車頭猛撼 過路男昏迷 另外，前晚約9時，一輛86號線雙層九巴沿石硤尾南昌街往元州街方向落斜，至213號對開時，左車頭撞倒一名疑正橫過馬路的姓李（42歲）男途人。現場消息指，車長懷疑無察覺意外，出事後繼續驅車前行，待右轉入元州街31號對開時，始被途人截停。李男捱撞後昏迷，身邊流出大攤鮮血，救護員即時為他施以應急包紮，並且送院救治。執法人員封鎖現場，經仔細調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕姓盧（52歲）男車長，他正被扣留調查。

的士撞到凹陷 女途人輕傷 至昨凌晨4時許，一輛空載的士經旺角亞皆老街駛向渡船街，至近上海街燈位前，同樣撞倒一名過路婦人。涉事的士左頭燈損毀，車頭蓋凹陷；姓袁（53歲）女事主臉部及四肢擦傷，一度倒臥地上，惟經救護員護理後表示無恙，毋須送院。執法人員正了解意外經過及原因。

根據非正式統計，計及今次事件，過去兩年內至少發生40宗涉及警車的車禍，相關紀錄不斷更新，不但威脅道路使用者，更為警員日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題敲響警號。今年4月2日，一輛警隊戰術巴士在何文田公主道切線時，亦曾撞上一輛平治房車，導致後車失控「打白鴿轉」；適時，尾隨一輛私家車亦收掣不及，追尾撼撞戰術巴士。車禍造成3車損毀，無人傷亡；其中涉事平治為中原集團主席施永青的座駕，事發時由妻子駕駛及接載他同行。