電騙呃20萬保釋金 拘男子15歲少年

【本報訊】兩婦墮電騙，共失30萬元。上周五（28日）下午約1時，一名65歲女子致電報案，稱一名男子冒認其妹夫來電，指自己涉及一宗刑事案件被捕，要求她交付10萬元保釋金，並會由朋友相約在其住址附近代收保釋金。女事主其後按指示將款項交予騙徒。

該名自稱為事主妹夫的男子，於同日下午約2時再次來電，並要求多10萬元保釋金；事主通知親友後揭發騙案。調查人員於當日下午約4時展開拘捕行動，在事主位於華富邨住所附近，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名分別27歲男子及15歲少年；疑犯正被扣查，不排除會有更多人被捕，女事主於案中合共損失10萬元。

7旬婦3付保釋金救「孫」 此外，另一名姓陳（70歲）婆婆亦於前日下午5時許，在北角英皇道997號報案，指亦接獲騙徒冒認其孫子來電。對方亦稱自己涉及刑事案件被捕，先後3次向其索要共20萬元保釋金。

事主疼錫愛孫，「有求必應」次次付款，事後才懷疑受騙。執法部門亦將案列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。