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變態男旺角偷拍裙底春
【本報訊】女士小心！旺角懷疑有變態男偷拍「裙底春」！前晚約9時，一名27歲女子懷疑於海泓道被一名男子用手機偷拍裙底。執法人員接報到場，經調查後，將案件列作「非法拍攝或觀察私密部位」，正追緝一名年約40歲，案發時身穿藍色外套、綠色長褲及黑色鞋的男子歸案。
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