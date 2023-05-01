天降晾衫竹 連衣物飛墮簷篷

【本報訊】昨晨11時許，深水埗汝州街237號玉泉樓一單位，有一支晾衫竹懷疑鬆脫墮下，連同晾曬衣物墮至樓下簷篷位置，途人行經發現後，擔心晾衫竹進一步跌落地面，或會傷及行人，於是報案求助。調查人員封鎖現場範圍，交由消防升起雲梯，迅速檢走該支晾衫竹，將它帶回地面，初步相信事件無可疑。