雙刀挾幼女 狠父遭制服

【本報訊】昨日中午約12時，執法部門接獲報案，指秀茂坪順利邨一單位的男戶主情緒激動，並且用言語恐嚇長子。人員趕至現場，赫見有人手執兩把利刀，與幼女反鎖在單位內，經一番口頭警告後，最終破門制服該名49歲父親，以涉嫌「刑事恐嚇」及「藏有攻擊性武器」將他拘捕。該名父親報稱不適，其後與一對受驚兒女送院檢查。

兒子躲廁所報案 據悉，父親患有抑鬱症，與妻及一對子女同住。當時妻子並不在家，男子疑突然病發，胡言亂語，到廚房取出兩把刀聲稱要斬一對子女，其中兒子躲進廁內報案，幼女則於客廳被持刀父箍頸。直至執法人員到場爆門，並發射胡椒噴劑，事件才得以平息。

社交平台流傳事發時的片段，攝下多名持盾人員在涉事單位外戒備，另有人員利用工具撬門；與此同時，屋內不斷有一把男聲吼叫。期間，一名協助撬門的人員疑用力過猛，不慎跌倒地上，要由同袍扶起，其他人員隨即搬來破門錘，大聲警告：「門後嘅人行開，依家爆門！」然後一舉撞開大門。在懷疑女童的尖叫聲中，一眾人員魚貫入屋，有人向涉事父親大喝：「你唔好搞佢呀！自己個女嚟㗎！」、「放低把刀！放低！」鏡頭未能攝下人員入屋制服男子的畫面，但聽到屋內傳出的聲響，顯然情況緊張，而一名疑似女戶主的人士，一直佇立於電梯大堂，面對此情此景，她焦慮之下懷疑「冇眼睇」，一度轉身面向牆壁，需要身旁的女保安員安慰。

十數秒後，屋內傳出一聲：「個女安全！」一名穿上拖鞋的女童緊接衝出單位，飛撲向正在電梯大堂等候、相信是其母親的女子，雙方當下激動相擁，但似乎又怕男戶主再對他們不利，立刻相偕奔向安全位置。相隔數秒，多名人員合力將涉事男子拖出單位，他攤在地上大聲哀號，片段亦就此告終。