獨行賊出剪 連劫3便利店

中途掠埋餅舖 街頭徘徊被捕 深水埗昨日發生連環劫案，一名獨行男賊在一小時內先後走入3間便利店及一間餅店，用剪刀指嚇店員行劫，其中3次落手無功而還，最終僅得大約千元現金「落袋」。執法部門相繼接獲求助，派員在附近一帶搜索賊蹤，未幾發現疑人在街頭徘徊，當場將他制服拘捕。事件中，有一名便利店職員遇襲受輕傷，需由救護車送院治理。

昨晨約10時，涉事男賊首先闖入大埔道47至49號一間便利店，亮出長約20厘米的剪刀指嚇櫃位職員，要求對方交出財物，惟店員未有理會，果斷報案，嚇得他落荒而逃。有人不甘罷休，相隔10分鐘「轉戰」長沙灣道19號另一間便利店，故技重施用剪刀威脅姓王（46歲）女職員，王不敢妄動，只好交出約1,000元現金，待賊人登上的士逃遁後，趕緊致電報案。

擸走千元 傷一女職員 有人懷疑「一不做、二不休」，大約半小時後，又接連向南昌街89號一間餅店及汝州街263號一間便利店落手，但均一無所獲，其中便利店姓蘇（33歲）女職員被賊人揮剪所傷，左手臂留下近3厘米長的紅痕，清醒被送往明愛醫院治理。

執法人員尋回接載賊人之的士司機，向其錄取口供，又翻查遇劫店舖的「天眼」片段，發現連串案件均是身穿黑衫短褲的禿頭男子所為，認準賊人特徵後，立刻分兵到附近掃蕩搜捕，最終於北河街及荔枝角道交界，尋獲正在該處徘徊的疑人，以涉嫌「行劫」、「意圖搶劫而襲擊他人」及「企圖行劫」將他拘捕，並搜出懷疑涉案剪刀。被捕人士現正被扣查，執法部門正了解其背景及動機，未知他犯案前有否「踩線」。

曾與賊人碰面的大埔道便利店男職員指出，賊人的精神情況似不尋常，雙眼不斷游移，他闖入店內聲稱打劫時，職員略感驚惶，但無即時作出反應，賊人於是嘗試踢門進入便利店儲物房，惟亦不成功，其後奪門而逃。