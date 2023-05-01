天文台擬裝4雷達 暴雨預警早掌握

【本報訊】全球暖化令氣溫上升，極端天氣變得頻繁，持續乾燥或大雨的情況愈來愈多。新任天文台台長陳栢緯昨稱，傳統的氣候模式正在改變，以及拉尼娜現象影響，令風季推遲。而氣候變化為天氣預測帶來挑戰，天文台計劃設置4部雷達，相信未來可以更早發出暴雨預警，亦有助監測冰雹。

陳栢緯表示，有迹象顯示南海比以往更容易形成熱帶氣旋，本港風季的時間有被推遲的情況，如去年就受到拉尼娜現象影響，11月仍有8號颱風信號，前年12月亦有風暴進入南海，天文台要發出1號戒備信號。

受拉尼娜影響 風季推遲 面對氣候變化為天氣預測帶來的挑戰，天文台正爭取資源建立新的天氣雷達，預計可比現時早5分鐘發出暴雨預警，亦會引入人工智能預測天氣。如近年在沙螺灣測試的「相控陣天氣雷達」效果理想，計劃設置4部雷達，在香港建立網絡，相信未來可以更早發出暴雨預警，亦有助監測冰雹。

對於天文台預測不時受市民批評，陳栢緯指有時氣候生成原因，天文台亦未必能掌控；惟他相信市民是理性的，會繼續平常心做事。