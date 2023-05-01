議員倡小巴中高齡就業計劃吸新血

【本報訊】有指港府將考慮批准建造業和運輸業輸入外勞，以補充勞工職位空缺。多個工會及勞工界議員周小松表示反對當局繞過現有制度，另闢途徑輸入外勞。他們提出要求檢討現行的「補充勞工計劃」的實施效率，並為小巴行業專設「中高齡就業計劃」，以增加司機入行意欲。

外勞不熟路況成隱患 公共小型巴士職工會理事李志容表示，運輸業輸入外勞存在交通安全隱憂，包括外來司機不熟悉香港交通法例及交通情況。有小巴司機直指小巴行業存在薪酬低而請人難的問題，加上用膳時間不足、工作壓力大、責任與收入不成正比及沒有晉升機會等因素，只能吸引議價力低的年長司機。他憂慮，港府一旦批准輸入外勞，日後業界爭取改善薪酬待遇的機會將更加渺茫。

周小松稱，隨着機場三跑啟用，航空業未來將需要更多人手，但航空業從業員面對長工時、輪班制及一般前線基層職位工資低等問題，他促請港府加大力度解決航空從業員的困境。

工會提出多項訴求，包括建議檢討提升「補充勞工計劃」的實施效率，縮短審批時間；為小巴行業特別設立一個小巴司機版的「中高齡就業計劃」，增加司機入行意欲。因應專營巴士的機場路線申請加票價且加幅頗大，工會建議港府及機管局向機場員工提供員工專車，以及提供交通費優惠，切實為機場員工解決交通不便、時間長和減輕其經濟負擔等問題。