無良僱主鑽漏洞 散工到老一場空

避開連續性合約 有薪病假福利被剝削 今日是「五一勞動節」，有機構早前調查揭發長者勞工被僱主剝削情況嚴重，不但每周長工時達40小時，大部分更無獲僱主簽訂合約，有薪病假、長期服務金、有薪年假及遣散費等統統欠奉。機構要求政府修例以保障「銀髮」僱員基本權益。

逾40%每周工作40小時 本港人口持續高齡化，釋放勞動力成為重要議題，然而不少基層長者只能從事低薪、低技術的「散工」。社區組織協會就「基層年長零散工需要」議題進行研究報告，在去年10月至今年3月電話訪問及深入調查超過50名基層長者勞工，發現其中一半長者做散工維生，超過40%每星期工作40小時或以上；而有70%長者無與僱主簽訂合約，近90%更沒有有薪病假，80%沒有長期服務金、有薪年假及遣散費等。此外，近60%受訪者表示收入未能應付日常開支，而在遇上勞資糾紛時均「不解決」，原因分別為「怕麻煩」、害怕報復，甚至不知有此權利等。

社協幹事吳衞東表示，有僱主安排長者每月工作的第4個星期休息，刻意避開當局規定連續4星期每星期工作18小時便享有勞工福利的「連續性合約」要求。另一幹事連瑋翹直言，長者寧「長散」，就算面對權益被剝削都啞忍，主因是「唔繼續打工，攞埋綜援都唔夠交租」，形容他們只是生活逼人，加上因教育程度及議價能力低，從事重複性及低技術工種，更擔心「無人請」的情況下無奈任由僱主剝削。

癌症康復者阿偉指，大病初愈後身體大不如前，只能在飲食業做長期散工，每天工作8至10小時，每周工作6天，每周工作接近50小時，並仍沒有任何年假、福利。他曾兩次追討過去6年的散工權益，終各獲賠償數萬元，惟他指不少工友因擔心失去工作機會而放棄，希望散工可獲得更大法例保障。

議員促懲罰惡意解僱 社協要求政府放寬「連續性合約」定義，將更多僱員納入保障範圍。社協又指現時僱主不提供福利，最高只罰款5萬元，建議修例加入懲罰惡意解僱及規避不提供福利的條文，以增加違例阻嚇力。