大廈維修資助 樓齡放寬至30年

【本報訊】全港逾50年的舊樓數量持續增加，日久失修隨時成為都市炸彈影響市民。屋宇署指過去3年，署方每年接獲約7,000宗樓宇欠妥的舉報，當局現透過與市建局合作，以及放寬申請資助條件，將樓齡限制由40年或以上降至30年或以上，冀吸引更多大廈業主申請資助，加快維修工作。

每年7000宗樓宇欠妥舉報 發展局助理秘書長（屋宇）黃朝揚昨日透過局長網誌指為鼓勵大廈業主主動維修，政府在過去5年撥出超過190億元，推行多個維修資助計劃，涵蓋強制驗樓訂明工程，例如外牆等公用部分、排水系統、消防系統、升降機等，亦為有需要人士提供維修工程資助。

黃朝揚指，現時在市建局配合推行一站式資助計劃，為業主提供技術和財政支援。至今有關計劃已惠及約7,700幢樓宇及其住戶和商戶、以及7,500家住戶及4,000部升降機。當中包括「樓宇更新大行動2.0」為合資格的業主提供財政資助，已有2,500多幢樓宇參與，視乎工程進展，已批資助金額約3.3億元 。