屋署指揮車五臟俱全 應對重大事故

【本報訊】今年3月尖沙咀中間道一個酒店地盤深夜發生4級火警，烈火將建築物「燒通頂」，令人憂慮其結構會否變得不穩固。屋宇署當時派出應付重大緊急事故的流動指揮車到現場充當指揮中心，車上配備多項先進通訊和攝錄設備，供屋宇署職員查閱資料和監察環境，迅速應變。

秒變會議室 WiFi隨時查資料 流動指揮車車廂設有會議桌和6個座位，抵達現場後瞬即變身小型流動會議室。車內配備資訊科技設備和影音系統，可經WiFi接通屋宇署內部網絡，供職員隨時查閱資料和處理數據。車內的觸控式互動電腦屏幕連接屋宇署內聯網，職員可使用屏幕擷取樓宇紀錄，甚至在其畫上記號，作出清晰匯報。

屋宇署結構工程師（公眾教育及宣傳）鄺丞輝表示，安裝在車頂的攝錄鏡頭可全方位監察建築物外部狀況；車內兩個電視螢幕24小時播放本地新聞，職員執勤期間也能即時掌握最新事態發展。指揮車內亦存放不同勘察設備和工具，包括安全鞋、安全帽、電筒、敲錘、望遠鏡和電子測距儀，方便人員執行職務。

除了尖沙咀中間道大火，指揮車去年曾支援粉嶺軍地北村貨倉起火的善後工作，以及參與清拆馬頭圍道後巷豎設棚架的聯合行動。在平安無事的日子，流動指揮車會兼任宣傳之職，走入社區，在學校和私人屋苑配合屋宇署進行各項公眾教育和宣傳活動。