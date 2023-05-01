科技園微電子中心 助業界量產

【本報訊】本港將設立一所微電子研發院，推動微電子的發展，進一步完善創科生態系統。科技園公司高級總監姚慶良昨在電台節目表示，香港目前有小規模微電子生態圈，微電子公司除了有生產地方和研發資源外，須同時證明成本質量可靠，能夠海量生產，才會有資金持續投資發展。他稱，科技園的微電子中心能提供地方，讓有關公司嘗試生產，並在投入量產和產品化上提供幫助。

政府被指忽略創科

半導體公司行政總裁王華志在同一個節目表示，自主研發生產更加重要，本港晶片行業在80年代非常蓬勃，但後來政府較重視金融發展，忽略創新科技和製造業。他又稱，半導體是所有微電子的源頭，已屬生活上不可或缺，近年全球需求大，卻因生產速度追不上而短缺。他強調，香港有能力生產半導體，手機晶片生產上曾佔全球的20%供應，更製造全球一半以上的超市產品電子標籤，早期亦有外資公司來港投資生產半導體，成功培養人才，香港人對市場觸覺強，能令本港在半導體市場發光發亮。