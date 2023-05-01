九巴月票今起涵蓋龍運路線

【本報訊】龍運巴士為期10年的新專營權，將於今日起生效。為回饋乘客，新專營權內九巴月票將涵蓋龍運路線，持票人可免費乘搭龍運「E、N、R、S、X」路線，以及享有「二七折」優惠乘搭「A、NA」路線。假若月票持有人於30日內乘搭60程，在扣取公共交通費用補貼計劃下的補貼後，平均每程車費低至$9.8。

月票適用範圍擴展至龍運營辦的路線，持票人可每日乘搭10程九巴路線，以及龍運旗下的16條對外線E31、E32、E32A、E33、E33P、E36、E36A、E36P、E36S、E37、E37C、E41、E42、E42C、E42P、E43；6條通宵及夜間特別線N30、N31、N42、N42A、N42P、N64；3條旅遊線R8、R33、R42；以及5條穿梭線S1、S64、S64C、S64P、S64X。

二七折往返機場港珠澳口岸 持票人同時可以「二七折」乘搭13條機場及港珠澳口岸線，包括A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A43、A43P、A47X；以及9條深宵機場及港珠澳口岸線NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA47。月票有效期為30日，乘客可致電龍運顧客服務熱線，或使用九巴及龍運網頁及手機應用程式查詢詳情。