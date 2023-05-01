南區關愛隊誓師 籌逾700萬元

【本報訊】為加強地區治理體系，政府決定在18區成立關愛隊，並以荃灣和南區作為試點。南區關愛隊昨舉行成立誓師典禮。民政及青年事務局局長麥美娟透露，南區關愛隊已籌得逾700萬元，以成立基金供17隊伍日常運作，又指荃灣區關愛隊快將成立，餘下的區域會分批進行，期望今年第3季可以成立各區關愛隊。被問及區議會架構檢討，她重申檢討工作已進入尾聲。

設基金供17隊伍運作 當局將資助不同團體、組織組成關愛隊，推展各項關愛活動，包括探訪有需要人士、回應「三無大廈」居民的需要等，承諾會透過關愛隊關顧有需要的市民。政府又期望青年能參與關愛隊，藉以認識社區發展。麥美娟透露，目前南區關愛隊已籌得733萬港元以成立基金。現時政府為每年每隊關愛隊提供40至60萬元資助，基金數字超出資助約12倍。

南區石漁區關愛隊隊長朱立威指出，有信心關愛隊可為居民提供適切服務，又歡迎政府出租互委會舊會址供關愛隊使用，認為地點方便居民步行3至5分鐘即可到達，指關愛隊有地方可長期協助居民屬好事。他又期望政府考慮向關愛隊增撥資源。被問及有沒有信心達到政府的績效指標，即南區17個小隊於兩年內，探訪超過一萬個長者戶及一萬個有需要住戶，為他們提供3,000次支援服務，朱指投標過程已知道各區的績效指標，強調若無信心不會投標。