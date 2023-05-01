港燈燃料費不變 每度電續收90.6仙

優惠不及中電 「加快減慢」照舊搶錢 本港電費持續高企，港燈宣布本月推出燃料調整費特別回扣，燃料費凍價維持目前每度電90.6仙水平，每度慳1.1仙，並預測燃料費有望於今年中起回落。有議員指，相比中電提供3個月燃料費凍價，港燈優惠遠不及同業，電費「加快減慢」的做法令人失望。

本港淨電費由基本電費、燃料調整費兩部分組成。港燈表示，隨着國際燃料價格自今年初開始回落，港燈燃料費升幅明顯放緩，本月燃料費按機制應上調1.1仙，至每度電91.7仙。不過，港燈從燃料價格調整條款帳撥出款項作特別回扣，令本月燃料費維持每度電90.6仙。

料燃料費於年中回落 港燈又指，考慮到近月燃料價格走勢，相信燃料費將如今年3月時所指，可望在今年年中回落。另一方面，港燈跟中電合作發展的海上液化天然氣接收站將於年中投產，有利兩電購買價格具競爭力的天然氣，對控制燃料成本有幫助。

中電早前已公布，上月起提供燃料費特別回扣，為期3個月，燃料費維持每度62.8仙。議員梁熙表示，港燈是次提供僅一個月燃料費回扣，做法只是跟隨中電，無論是優惠公布速度、分量，未免落後同業。

梁熙又批評，港燈在減價、回扣安排上歎慢板、放慢手腳，做法難免令人失望。他認為現時管制計劃協議下，燃料費開支可全數額外向市民徵收，兩電可必賺不蝕，毋須討好用戶，變相讓電力公司缺乏慳錢誘因，長遠有必要檢討。

浸大財務及決策系副教授麥萃才指，歐美等北半球國家冬季已過，需求回落下，國際燃料價格短期內有望趨平穩。惟長遠走勢仍取決多個原因，例如俄烏戰爭走勢影響價格波幅、環球冬天天氣走勢、歐美經濟衰退等。