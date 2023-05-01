醫健：藥到病除：專業個人化營養補充品

隨着人們對健康和營養的認識不斷提高，個人化營養補充品逐漸成為一種受歡迎的選擇。一些由藥劑師或營養師提供的專業個人化服務，會先對客人進行完整健康審查，再建議最適合的營養補充品。此文章將介紹有關專業個人化營養補充品的優點和缺點。

首先，不同人在不同年紀階段、健康狀況、生活習慣等都需要不同的補充。個人化營養補充品根據個人的營養需求和健康狀況制訂，能夠提供更準確、更完整的營養補充，有助於滿足個人的健康需求。再者，由專業人士提供的服務，比現時市民憑廣告或自身感覺選取的營養品更為合適，確保補充劑更有效。其次，由於營養補充品的個人化配制，其成分比例按照身體需要調配，更容易被身體吸收和利用，從而提高營養的利用效率，避免過度吸收不需要的營養補充品。

但是由於營養補充品的個性化配製需要專業知識，因此其價格相對較高。同時，不同公司提供的個人化服務質素可以非常參差，個人化營養補充品需要結合個人的健康情況和生活習慣，需要專業人士的指導，市民使用時應該充分了解公司背景。因此，在使用營養補充品之前，建議諮詢藥劑師或醫生，並根據個人的實際需求進行選擇和使用。

香港醫院藥劑師學會

藥物教育資源中心