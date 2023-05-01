雙疫夾擊撞正長假 7急症室等逾8小時

【本報訊】新冠疫情及季節性流感夾擊，加上本港一連3日假期，不少私家診所未有開門應診，市民到公立醫院急症室求診人數持續高企。在18間的醫院中，有7間的等候時間均超過8小時，包括港島區的東區尤德夫人那打素醫院等，有家庭醫生憂慮新冠口服藥存量，未必可應付需求。

新冠口服藥恐供不應求 根據醫管局網頁的急症室輪候時間顯示，昨日上午10時半，在18間的醫院中，有7間的等候時間均超過8小時，包括港島區的東區尤德夫人那打素醫院；九龍區的廣華醫院及基督教聯合醫院；新界區則是北區醫院、沙田威爾斯親王醫院、將軍澳醫院及仁濟醫院。另外，九龍的伊利沙伯醫院亦需要等候逾7小時。新界的雅麗氏何妙齡那打素醫院及港島的律敦治醫院亦需要分別等候逾4或5小時。

家庭醫生林永和昨日表示，因感染新冠或流感而到私家診所求醫的病人，今個月的數字明顯增加，例如近兩周日均要處理20名新冠確診患者。而新冠口服藥存量方面，他指長假期前已增加存貨，惟擔心未必可應付需求。

林亦提到，五一長假期有不少私家醫生放假，令仍然應診的診所，有多一倍求診者；另有小量私家醫生於五一假期半日應診，不過病人會等待較長時間，診所亦較擁擠，他認為診所會盡力分隔新冠及一般患者，望市民多加體諒。