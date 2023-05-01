監察長假客量 港鐵將靈活增班次
【本報訊】大批內地旅客趁五一長假期訪港，港鐵主席歐陽伯權昨日表示，港鐵現時每日客量約450萬人次，已重拾新冠疫情前約九成水平，惟旅客數量仍未恢復。港鐵將監察長假期客量，靈活增加班次，認為毋須擔心。
就復活節擠迫道歉
上月清明節及復活節假期，高鐵西九龍站出入境屢出現人潮，惹來乘客批評。歐陽伯權透露，4月1日西九站錄得8萬人次，而同月10日則約4至5萬人次，服務水平開始回復正常。對於復活節假期首日，高鐵站稍為擠迫，他表示致歉並指翌日情況已改善，乘客毋須站立多個小時。他又認為，任何一個機構無可能十全十美，每日都要想辦法更好服務市民。
他又指出，港鐵在未通關前，利用很多時間改良高鐵站，包括增加電子螢幕、加快通關程序，同時和內地部門討論，站點由58個增至66個，如東莞、廣州等地點。五一長假期已開始，料有大量以內地人為主的旅客來港旅遊；同時，港鐵在疫情下經歷挑戰，曾縮短服務時間，期間仍保持服務水平，並增加車站洗手間、育嬰室、飲水間等改良工作。
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