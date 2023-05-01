搶包山復辦 12名決賽選手出爐

【本報訊】因新冠疫情停辦3年的長洲搶包山比賽將於本月26日復辦！昨進行搶包山選拔賽，共有97名選手角逐12個決賽席位。今年複賽的第一名繼續由「包山王中王」郭嘉明包辦，而上一屆「包山后」龔子珊亦贏得女子組第一名，兩人成功躋身決賽。賽事最年長參賽者、72歲的譚景洋則希望以自身成績鼓勵「老友記」，不要被年齡所限制，挑戰自己。

搶包山選拔賽的參賽者氣勢如虹，現場氣氛熾熱，不少觀眾大聲叫喊，為參賽者加油打氣。曾連續3年贏得「包山王」，獲「包山王中王」稱號的郭嘉明，複賽以42.96秒力壓群雄，獲得第一名。他滿意初賽成績，認為3年來都沒有比賽，對「包山架」有點陌生，幸好初賽前有訓練，「都攞番六、七成感覺，初賽我覺得發揮到九成」。

選拔賽氣氛熾熱 龔子珊巾幗不讓鬚眉，以總成績49.66秒奪得第3名，並成為女子組首名出線。龔表示初賽時未準備好，成績較慢，幸好在複賽時穩定下來。至於今年決賽的目標，她亦毫不諱言希望成功衞冕「包山后」。

譚景洋是全場最年長的參賽者，今年是第7年參賽。他表示10年前已開始參加搶包山選拔賽，笑稱雖然從未進入複賽，更經常「包尾」，但仍希望以自身經歷鼓勵其他長者。譚又指初賽時到包山頂時「差少少就掂唔到」，但幸好有許多觀眾為他打氣，「好感動，包山王包山后都無咁多掌聲！」