長洲旅客如潮湧 需加開船接送

【本報訊】內地五一長假期展開，帶動香港旅遊業。香港觀光勝地長洲昨日也有不少旅客到訪，中午開始由中環開往長洲的碼頭水洩不通，需加開船隻接送旅客。有內地旅客趁長假到長洲一遊，逗留一晚度假屋盛惠逾千元；有特地由市區到長洲遊玩的港人則感嘆未想過會有如此多旅客。而為了5月即將舉行的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽，有售賣平安包的店舖笑指已做好準備，料可售出約一萬個平安包。

度假屋較平日貴四成 來自深圳的潘小姐與朋友兩人趁黃金周來港3至4天，其中一晚更特地選擇長洲「過夜」，她指黃金周住宿費貴，長洲的度假屋一天晚上已索價逾千元，比平日貴約30%至40%。莫小姐與男朋友帶同兩隻狗仔到長洲散心，對人流之多感驚訝，「我哋間中都會嚟吓長洲玩，依家真係多咗好多人」，認為昨日較多內地遊客。

不過，在長洲海旁的咖啡店負責人蔡小姐則認為，昨日非最高峰期，較疫情前的人潮仍算少，但比平時周末多約兩成。而對於即將於本月舉行的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽，她擔心「旺丁不旺財」，且屆時店舖因應傳統煮齋菜，或不受遊客歡迎。有逾40年歷史出售平安包店舖負責人郭先生表示，預計今年人流會大增，笑稱「平安包全人手做，又唔可以做定，會盡力而為。」預計可售出約一萬個平安包，入貨亦會多一成至一成半左右，請更多師傅幫忙。