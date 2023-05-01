阻旅遊復甦主因 各行各業唔夠人

議員倡從大灣區輸入外勞解困 內地「五一長假」已展開，長假期首日（即上周六），本港錄77.5萬人次出入境，當中逾16萬人次為入境的內地旅客；而昨日截至下午4時，則有逾44萬人次出入境。有旅遊界議員表示，估計長假期期間約有60萬名內地客訪港，形容目前本港要應付60萬人，能力是「綽綽有餘」，惟表示酒店業尚欠三成人手，各行各業亦人手不足，擔心難以支撐業務復甦。

旅遊界議員姚柏良昨日在電視節目上指，五一長假估計有60萬名內地客訪港，人數達疫情前六成，個人遊與入境團比例為八二比。惟他提到，本港機場地勤人手嚴重不足，目前本港航線只恢復至疫情前的七成，而酒店業目前尚欠三成人手，亦擔心各行各業人手不足，難以支撐業務復甦。他稱，人手是最阻礙本港旅遊業復甦的原因，不僅欠缺前線人手，而是跨越不同階層都欠缺，促請政府全盤檢視各行各業人手需求，建議從大灣區其他城市輸入外勞，以即日來回方式赴港工作，以解燃眉之急。

冀做好口碑迎下次假期 對於有人擔心旅客人流會影響社區運作，造成阻街及擾民等問題，姚稱對現時旅監局的監管制度有信心，不擔心人滿為患的亂象會重現，又指要做好質素，讓旅客有賓至如歸的感覺。他認為，本港不能再以飲食、消費天堂的模式吸引遊客，政府可以舉辦更多元化的盛事，提供更多誘因讓客人「住多一、兩日」。他希望是次五一長假可令旅客對香港有良好口碑，並慢慢提升接待能力，以致暑假及「十一假期」可以有更多旅客訪港，達到另一高峰。

入境處早前估計，今年勞動節假期期間（4月29日至5月4日），約有461萬人次（包括香港居民及訪客）經各管制站進出香港。根據統計，長假首日有77.5萬人次出入本港，當中入境旅客超過19.3萬人次，近86%為內地旅客。而外遊港人則錄得逾28萬人次。而昨日截至下午4時，共有逾44.5萬人次出入本港，其中21.8萬人次入境，22.7萬人次出境。整體出入境人次中，20%選用羅湖管制站，共有逾9.1萬人次出入境；落馬洲支線管制站及高鐵西九龍站，則分別有逾8.5萬及5.2萬人次使用。

巡旅遊黑點無發現阻街 此外，旅遊業監管局表示，截至昨午5時，共接獲636個內地入境旅行團登記在4月29日至5月3日期間訪港，涉及內地客約二萬人次；當中158團在昨日到港，涉及內地客約5,300人次。香港故宮文化博物館昨則錄得接近7,300人次入場，創去年7月開館以來新高；而M+博物館同日錄得破紀錄約19,000人次入場。西九文化區管理局預計「五一黃金周」期間訪客會大幅增加，已加派人手接待訪客。旅監局昨繼續派員到較多內地入境旅行團到訪的地點巡查，監察情況，並在有需要時向旅客和導遊提供協助，其中在土瓜灣道視察一接待內地團的酒樓的門外情況，無發現阻街情況。