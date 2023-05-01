本港無野生鱷魚 專家料走私進口

【本報訊】本港出現鱷魚蹤迹相當罕見，多名專家均指香港本地沒有野生鱷魚，目前全港只有7條合法飼養的鱷魚，分別位於香港海洋公園、香港濕地公園及嘉道理農場，估計涉事的八鄉鱷魚屬走私進口。專家又指，本港野外有條件讓鱷魚生長，故棄養鱷魚會破壞本地食物鏈，危及原生動物，亦有機會攻擊人類，呼籲市民勿私養鱷魚。

適應力強 會破壞本地食物鏈 香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院助理教授葛展榮表示，其團隊評估相關照片後初步判斷在八鄉發現的鱷魚是暹羅鱷。該品種在野外幾乎絕迹，目前大部分為人工飼養，取其皮肉，或在供人觀賞的公園常見。他指，香港目前只有3個地方領有許可證飼養鱷魚，全港只有7條合法飼養的鱷魚，但不包括今次的「新成員」。他稱，鱷魚適應力強，被人遺棄野外也能生存，但會破壞本地食物鏈，對本地生態鏈造成極大危機。

香港兩棲及爬蟲協會發言人卻表示，鱷魚屬於一級或二級瀕危物種，任何人飼養、管有或出入口都必須先取得當局許可，惟香港近年平均幾年就會發現鱷魚，反映走私問題仍然存在，希望相關部門加強打擊。該會會長楊嘉文稱，本港過往發現的鱷魚主要灣鱷及暹羅鱷兩種，而鱷魚可在鹹淡水交界生活，香港野外有此種環境，故市民在野外發現鱷魚時須保持冷靜及報警求助。他強調，鱷魚是肉食動物，若牠飢餓可能會襲擊人類，故市民任何時候不要靠近及滋擾鱷魚。