鱷魚闖民宅 八鄉大驚嚇

沙士新冠相隔20年 凶象元朗再現 本港經歷世紀疫災後再現鱷蹤！2003年沙士後，元朗南生圍有人發現小灣鱷貝貝，相隔20年，如今本港新冠疫情消退，社會正待復常之際，昨午有市民在元朗八鄉蓮花地村一處民宅發現鱷魚蹤影，居民大感驚慌。「鱷魚之亂」擾攘逾4句鐘，鱷魚更一度竄進小溪欲逃去，最後被漁農自然護理署職員圍捕落網，其後已送往海洋公園治理，來源有待進一步了解。元朗疫後再現凶鱷，有玄學家分析後指鱷魚出現之處正屬今年病災煞位，代表新冠病毒或會再現變種，甚至會令感染人數上升，屬凶象及災禍。

昨午12時53分，八鄉蓮花地村一名女村民報案，稱在其村屋寓所外發現懷疑鱷魚蹤影。調查人員趕至，在村屋旁邊有圍欄圍住的空地內，發現一隻鱷魚，並聯絡漁護署職員及獸醫到場捕捉。本報記者到場直擊，發現條鱷魚腹部脹大，外觀健康，初時趴在枯葉堆一派悠然，不時擺頭及移動四肢。八鄉驚現鱷蹤消息甫傳開，大批村民議論紛紛。街坊郭先生指初時聽到消息「以為講笑」，隨即到場一證真偽，他擔心鱷魚可能會攻擊人。

擾攘逾4句鐘 漁護署合力擒下 下午約4時，一名穿着水鞋、戴上勞工手套的光頭男子走近鱷魚打算徒手捕捉，惟鱷魚見到「來者不善」，四肢抓爬狂奔，不足一秒已經鑽入小溪，男子無功而還。此後，現場有一批人持盾戒備，部分人手執捕網，漁護署亦搬運鐵箱到來，最終於下午5時半合力擒下凶鱷，並用藍布包裹鱷頭及分別綁住四肢，「夾手夾腳」將其搬入鐵籠。

是次捕捉的鱷魚來源有待了解，據知蓮花地村內曾有外來者租地飼養各種動物，例如孔雀、羊等﹔附近木屋亦見有烏龜及雞。

今次本港再現鱷魚與20年前沙士後現身的「貝貝」有頗多相似之處。精通奇門遁甲的玄學家雲文子分析指，鱷魚出現在西北方，按奇門遁甲推算，兔年西北方屬病災煞位，卦象為「白虎」主病灶、病菌，「傷門」主刑傷、凶象、災禍。卦象格局為「庚加庚，太白同宮」臨「天芮星」為病毒、病菌。

玄學家推算 港人健康受影響 「庚加庚」代表鱷魚，此事件屬凶象，因正出現在病災煞位，代表未來一至兩個月，或會出現新變種病毒，影響香港市民健康令感染人數遞增，以至出現其他變種病毒。惟格局臨「值符」及「入墓」，代表災瘟已埋葬入土，影響會相對輕微，相信為虛驚一場，也不會對整個香港的財運及運勢有影響。

已送往海洋公園檢查和護理 漁護署回覆指，八鄉鱷魚已送往海洋公園接受檢查和護理，初步鑑別為雌性暹羅鱷，身長約兩米，重約35公斤。暹羅鱷屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種。除法例另有規定外，凡進口、從公海引進、出口、再出口或管有列明物種的標本，不論屬活體、死體、其部分或衍生物，均須事先申領漁農自然護理署發出的許可證，但野生的附錄I動物物種的商業貿易已被禁止，該署不會發出許可證。

該署指，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。任何人士如違反《保護瀕危動植物物種條例》有關申領許可證的規定，可被檢控。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

多名漁護署人員生擒鱷魚，並以藍色布將其嘴巴封閉。（馬竟峯攝） 雲文子表示，鱷魚出現之處屬西北方病災煞位，代表凶象及災禍。 嚇煞街坊 鱷魚被活捉後，眾人合力搬走鱷魚。 鱷魚曾一度逃走並遁入水中，僅得頭部露出水面。 鱷魚在籠內仍然「生猛」。 多名人員持盾戒備，部分人手持捕網，準備捕捉鱷魚。