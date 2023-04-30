殺校之聲四起 教育人員心驚

不論日光日白或月黑風高，香江都經常發生刀光劍影、拳來腳往嘅打鬥案；江湖多風波，免不了死傷，總之成個香港殺氣騰騰多過開心囉！依家呢股殺氣，竟然喺全港學校敲響！各位，功夫茶冇作大㗎！

呢嗱！香港出生率全球最低，學生每年都在減少，加上近年又湧起移民潮，學生老師等都有流失，引起縮班殺校狂潮！教育局早前回覆立法會特別財委會書面提問，就披露全港公營小學各級喺過去3個學年，合共減少294班；本學年縮班最嚴重，有5個重災區各減約20班。此外，過去3年分別各有一間中學、一間小學及41間幼稚園停辦。唉！風蕭蕭兮維港水寒，殺校之聲四起兮教師心驚！嗱！有教育組織尋日公布一項問卷調查結果，逾八成受訪者面對縮班殺校而感到憂慮；逾九成認為教育局應對縮班殺校措施不足，超過八成表示不清楚當局就縮班殺校嘅教席安排。該組織建議港府應暫緩學校因收生人數減少而縮減學校班數和人手3年，並全面落實小班教學。

日前本報報道，指有3間小學未達「開班線」；教育局規定「16人才可開班」，佢哋有啲就差一個學生而面臨被殺校危機，有議員批評教育局由「軟着陸」變成「硬殺校」，促請當局盡快公布減收叩門生安排。

無可否認，出生率下降、移民潮上升，殺校似乎無可避免，之但係有些學校一直堅守辦學特色，校長教師上下齊心，努力緊守崗位，照顧唔少特殊教育需要（SEN）學生，且不畏困難開拓課程、打造新理念；呢嗱！如果一刀切就話要殺校，確實不近人情，既然學校教職人員咁有心，教育局理應畀多一年緩衝期，唔好郁吓以一名學生決定學校生死！要知道殺校容易建校難！功夫茶覺得如果真係收生人數跌到「無力挽」，加上各項客觀因素都係招唔到學生，殺校亦非壞事，只要當局有效分配資源，尤其一些經驗豐富嘅教學人員，唔好令佢哋因殺校丟了飯碗而惶惶不安！

從問卷調查中顯示，84.7%受訪者對縮班殺校表示憂慮；表示受影響嘅人士有88%；而對於是否有足夠嘅措施應對，認為不足夠嘅受訪者有91%；有82.3%受訪者表示，唔清楚教育局就縮班殺校問題上對教師教席嘅安排。教育組織對有逾八成教師為縮班殺校感到憂慮，建議局方暫緩學校因收生人數減少而縮減學校班數和人手，以穩定教師團隊。此外，把「軟着陸」分為長、中、短期進行，讓教育界清晰，維持教學士氣；並就有關難題多作溝通，學校與教育局彼此要訊息透明化，作切實安排，令教師心中踏實而非一味「靠估」，先至係負責任嘅做法！