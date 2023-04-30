笑看天下：尹錫悅把白宮當天堂

春風吹得韓總醉，直把白宮當天堂。這是老朽覺得南韓總統國事訪問美國嘅寫照。拜登上周三招待尹錫悅伉儷嘅國宴，雲集南韓財閥和美國名演員等，喺娛賓歌手獻唱經典曲目後，拜登似有預謀地邀請尹上台高歌一曲美國著名鄉謠《American Pie》，博得滿堂喝采和掌聲！尹錫悅直認學生時代已好鍾意Don McLean創作嘅呢首鄉謠。唱罷，除咗贏得全場嘉賓起立鼓掌，尹錫悅還當場獲得拜登送贈附有Don McLean簽名嘅結他，會後兩人喺國宴上又拖手又搭膊頭，興奮到直頭飛上天空攬月咁款！

小國得到強國如此禮遇厚待，尹錫悅心花怒放必矣，根本都忘記自己姓乜咯！兩人會談後發表《華盛頓宣言》，美國表明將向韓提供「核保護傘」，這是美國自1980年代初以來再派核導彈潛艇訪問南韓；拜登喺聯合記者會上警告北韓如以核武攻擊美國或其盟友夥伴，將會導致其政權「終結」。

美國向來霸氣十足，對着南韓這「小弟」，維護唯恐不及，姑不論係真情或假意，豪情當此際，尹錫悅有老美強力靠山，唔冧爆有鬼？何況呢條友對住日本都一味認低威，行屈辱外交，老朽之前已表述過，不贅。對住日本佢連國格都唔要，對住山姆大叔咁「禮賢下士」，仲唔阿諛奉承，乜鬼肉麻嘅說話都噏得出咩！

呢，尹錫悅去美國會演說提到美國捍衞自由，美軍喺韓戰中嘅「長津湖戰役」，罔顧歷史事實，指美軍突破中國12萬大軍取得勝利。中國外交部日前就指此戰役殲滅2.4萬名美軍，連美國時任國務卿亦稱係美國史上路程最長嘅敗退。阿哥，擦鞋都要知書識史，唔係盲頭烏蠅亂咁飛，咁好易一頭撞落屎坑！南韓出咗個無恥政客，瞓身傾向一個不誠無物嘅老美，老朽祝佢好運！