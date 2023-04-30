不平則鳴：區會淪陷因缺鬥爭精神

政府當局重建區議會的藍圖大抵已瓜熟蒂落，去政治化新方案只待正式公布。本屆區議會任期年底結束，新一屆明年開始，計算產生的倒數時間已所剩無幾。儘管如此，筆者克盡言責，促請各有關方面必須吸取區議會在回歸後的失敗經驗教訓，避陷誤區，在制度的設計上確保特首所說的三原則能貫徹落實到位。

最值得當局吸取的失敗教訓有兩條，一是誤以為政府退讓、妥協便可換取反中亂港勢力讓步及「大和解」，正如《六國論》所指「奉之彌繁，侵之愈急」，「以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅」。二是必須有鬥爭精神，特區政府在回歸後處理區議會改革一直予人拖泥帶水之感，恐怕就是欠缺了硬朗的鬥爭精神。

最需要當局澄清的誤區有三點，一是絕對不是一人一票選舉便是民主；本屆區議會的淪陷便是最好的鐵證；二是民主的議會制度絕非惟有西方那套，更非只有由選舉產生是唯一途徑；三是協商及間選代表，也是體現多元民主性質的一個好的過程。基於此，當局必須堅決去掉沒一人一票選舉便是原罪和理虧的心態。

最需要在新的區議會制度上，復位到《基本法》第97條規定「非政權性」和「諮詢」性質的原來定位上，永久取消區議員互選入立法會的制度，永久撤銷超級區議會變相全港直選立法會議員的倒退、妥協的政治產物，完整準確地切實貫徹《基本法》第97條的嚴格規定，杜絕境內外反中亂港勢力騎劫改革區議會命題，打「顏色革命」的鬼主意。

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