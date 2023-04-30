仗義執言：防止圖書館淪播獨溫床

新一份審計報告審視公共圖書館管理的多個問題，其中提到需要加強檢視圖書館資料的工作，以維護國家安全和採取跟進行動。鑑於本港過往曾有涉及國安風險的書籍在圖書館上架，無疑將造成嚴重的國安漏洞，政府有必要加強檢視，對問題「零容忍」，以正視聽。

康文署回應報告指，同意檢視書籍以維護國安，是持續進行的工作，惟需檢視的書籍一直增加，不太可能為檢視工作訂出確切的完成日期。署方自2021年起因應投訴和查詢，初步檢視館藏，涉及國安問題的書籍已遭移除下架。然而審計報告指出，至今年2月，有關工作仍在檢視和跟進，亦沒有披露下架書籍的數目；直至近月，仍有市民在館內發現「獨書」可供借閱。當局有必要加強相關檢查工作效率，堵塞漏洞。

早前京官訪港時曾表示，現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，需時刻警惕街頭暴力捲土重來、「軟對抗」暗中作亂等。利用獨書煽獨正是軟對抗的手段之一。獨書在公共圖書館上架，無形中對公眾造成誤導，更嚴重的是這些書籍或會向青少年傳遞反中亂港的錯誤訊息，猶如「精神毒藥」，後果不容輕視。

維護國安是重中之重，康文署必須正視問題，認真接納建議，把清除獨書作為首要任務，盡快對所有藏書進行徹底檢查並訂立時間表，將任何煽暴煽獨的書籍下架和銷毀。此外，鑑於康文署在過去3年接獲1,120宗有關書籍違反國安法投訴，當局亦可研究借助公眾力量清除獨書，鼓勵市民舉報投訴有問題書籍，多管齊下構建有效發現、排查獨書的機制，加快檢視工作，防止圖書館淪為煽暴播獨溫床。