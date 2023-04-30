橫眉冷看：美韓兩國自找麻煩

如果你在野外行走，碰到一頭大象和一條瘋狗，你認為何者更危險？大笨象孔武有力，但你不去招惹，牠只是徐步安詳，走自己的路。發瘋的狗可不同，你最好走得老遠，否則牠突然發飆，在你腿上狠咬一口，那可不是鬧着玩的。在今日的國際舞台，中國猶如大象，北韓猶如瘋狗，美日韓以至不少國家，不停渲染中國威脅論，實際上，中國對世界最沒威脅。北京向來高舉和平旗幟，過去數十年更不曾動過戈兵，若說中國可怕，真不知怕從何來。

北韓卻不同，平壤政權像謎樣一般，最高領袖金正恩更是喜怒無常。2010年，北韓突然向南韓延坪島發炮，合共170多枚，使島上瞬間陷入火海，1,600多名居民四處奔逃，事件造成南韓兩名士兵死亡，十多個居民受傷。是次攻擊，事前全無徵兆，事後也問不出具體原因，金氏政權愛發難便發難，你真拿他們沒法。

近年北韓又頻頻試射導彈，有時更是直接穿越日本上空。最近一次是在2022年10月，朝方的導彈在日本北海道、青森縣上空呼嘯而過，當地就連新幹線和地鐵也要一度停運。日本自衞隊並無威脅北韓的領土安全，但平壤政權就是這副德性，愛挑釁就挑釁，不一定要有合理緣由。

平情而論，若說金氏王朝有點發瘋的勁兒，恐怕也是被美日韓三國逼瘋的，大抵那也不是真瘋，只是裝出一副瘋狂模樣，以圖自我保護。美韓領袖要是懂得韜略，最好就對北韓敬而遠之，更別刻意挑動平壤的神經。可惜，美國總統拜登和南韓總統尹錫悅都是糊塗人，近日二人竟然簽署協議，讓美軍核潛艇進入南韓水域協防。此舉無異於向瘋狗下戰書，是徹頭徹尾的自找麻煩！