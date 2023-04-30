筆下風雲：熊貓受虐證美國虛偽

當外界批評中國人好食野味，對動物沒有愛心，那麼，愛護動物肯定是西方的一大普世價值。然而，從兩隻旅居美國的大熊貓一死一殘已可知，這種普世價值顯然不適用於美國。一些對中國抱有偏見、唯美國馬首是瞻的黃絲KOL對此視若無睹，真要教人問句，若同樣事情發生在中國，他們也會閉口不語嗎？

旅居美國的22歲大熊貓丫丫在上周四終於返回中國，成為舉國矚目的大事。眾所周知，丫丫與伴侶樂樂於2003年一同抵達美國孟菲斯動物園開始旅美生涯，但去年被網民揭發兩隻熊貓奄奄一息，丫丫皮黃骨瘦、毛色變得髒兮兮，更有皮膚病和抑鬱症，激起全國嘩然。去年12月，孟菲斯動物園終於宣布將丫丫和樂樂歸還中國，結束20年租借期，可惜樂樂未有等到歸期已客死異鄉。

中美建交後，熊貓便成為國家的親善大使，是友誼的象徵；何況熊貓本身是珍稀動物，理應加倍愛護。詎料中方將兩隻熊貓借予美國這個「先進國家」飼養後，竟然發生如此有歪人道之事，加上中美近年關係惡化，國仇家恨交織，益發點燃國家民族情緒，以致丫丫回國牽動國人的心。有網民甚至為兩隻熊貓的遭遇痛哭流涕，其實也是對美國憎惡之情的一種投射。

不少遊客到四川旅行，例必參觀成都的熊貓基地，那裏的熊貓胖呼呼非常惹人喜愛，和骨瘦如柴的丫丫恰成強烈對比。美西方言必稱人權、民主、普世價值，滿口仁義道德，實際上毫不在乎別人生死。對待熊貓尚且如是，對待中國人尤甚。這就難怪，近年美國針對華人的種族歧視和襲擊此起彼落，連阿婆阿伯也不放過。香港黃絲視美爹為世上唯一標準，卻對丫丫和樂樂的不幸遭遇不哼半句，委實叫人汗顏。