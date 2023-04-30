政情：馮家強虎背熊腰 氣勢十足保鏢
不管離開咗校園幾耐，校長都係值得尊敬。前教協總幹事馮家強，日前出席中學母校嘅師生校友藝術展，結果就遇見母校昔日嘅老師，同埋創校校長杜鄺蕙賢(杜太)。事後佢將相關合照上載社交平台，有網民直指虎背熊腰嘅佢，可以做杜太嘅保鏢咁話。
母校藝術展同創校校長合影
儘管馮家強指對方好勁，唔需要保鏢，然而佢企喺身材嬌小嘅杜太旁邊，魁梧嘅體格映襯得特別明顯，話佢做保鏢都真係入型入格。講起今次巧偶杜太，馮家強指自己讀初中時嘅成績雖然唔錯，然而有兩科嘅表現較為不濟，而美術就其一。由於佢為自己欠缺藝術天分而感到羞愧，所以母校今次嘅藝術展，佢唔敢喺開幕禮現身，只敢翌日到場參觀，諗住沾吓光就算，點知咁都畀佢遇見杜太同幾位老師，實在難得。
話外表粗獷嘅馮家強欠缺藝術天分，無人會覺得驚訝，然而當年佢另一項比較差嘅科目，竟然係體育，兼且讀初中嘅佢係文靜書生，咁就出人意料啦！到底佢今日滿身肌肉、手瓜起腱嘅壯碩身材，係幾時開始練成呢？諗落真係耐人尋味。
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