政情：馮家強虎背熊腰 氣勢十足保鏢

母校藝術展同創校校長合影

儘管馮家強指對方好勁，唔需要保鏢，然而佢企喺身材嬌小嘅杜太旁邊，魁梧嘅體格映襯得特別明顯，話佢做保鏢都真係入型入格。講起今次巧偶杜太，馮家強指自己讀初中時嘅成績雖然唔錯，然而有兩科嘅表現較為不濟，而美術就其一。由於佢為自己欠缺藝術天分而感到羞愧，所以母校今次嘅藝術展，佢唔敢喺開幕禮現身，只敢翌日到場參觀，諗住沾吓光就算，點知咁都畀佢遇見杜太同幾位老師，實在難得。