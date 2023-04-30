政情：樓市失序 江玉歡促撤辣稅

江玉歡

星洲人奇招轉讓業權 港有借人頭 為遏抑熾熱樓市而推出嘅雙倍印花稅措施，多年來爭議不絕，「撤辣」嘅呼聲時有聞。選委會界議員江玉歡，近日留意到新加坡政府亦藉住提高印花稅嘅手段嚟打擊房產炒風，然而你有張良計，佢有過牆梯，好快就有人想出避稅招數。儘管彼邦嘅政策同香港有別，然而為規避額外稅款而鑽漏洞嘅情況則一，佢認為港府若無力打擊逃稅個案，倒不如將相關措施早日廢除。

星洲二套房稅金達20% 江玉歡喺社交平台分享一篇有關規避新加坡「額外買方印花稅」嘅網絡文章。話說新加坡政府鑑於私人住宅同公共住房轉售市場近年過度活躍，價格不斷上漲，擔心他日形成經濟風險從而推出一啲冷卻市場嘅措施，譬如簡稱ABSD嘅Additional Buyer's Stamp Duty，就係藉住提高購買第二套住宅嘅印花稅以打擊炒風。該國公民若購買第二套房產，就要按物業總價格收取17%嘅稅款，假設樓價係100萬，咁就要畀多17萬。而喺本月27日開始，稅額更加至20%。

為應付ABSD，當地有人想出「Decoupling」嘅辦法。設想夫婦甲乙二人以99:1嘅財產份額合資購買第一間屋，到佢哋要買第二個物業時，乙就將第一間屋嘅1%份額轉讓畀99%份額嘅甲，跟住就可以全資購買第二物業，由於轉讓嘅股份僅得1%，需支付嘅ABSD就變得微不足道。

變相縱容市民講大話 對第二套住房加徵印花稅，江玉歡話港府已率先施行多年，只係99:1嘅做法喺香港並唔流行，反而多數係借親朋「人頭」代買，所以好多18歲過外嘅年輕人忽然有樓。佢話物業如果係送畀子女或朋友，當然冇問題，但實情係點，路人皆見。其實呢種「人頭」買樓方法可謂行之經年，對壓抑炒樓根本起唔到作用，反而間接鼓勵市民講大話，亦增加日後物業持有問題上嘅訴訟風險。況且以現時嘅物業市道，呢種似是而非嘅雙倍印花稅作用不大，如果港府咁都唔知，問題就真係大啦。