釣魚騙案激增 拘7人涉款51萬

【本報訊】東九龍區執法部門，於今年首季接獲逾2,000宗詐騙案，數字佔整體罪案近一半，而釣魚騙案的升幅尤其驚人，較上季激增近六成，平均每個月有過百人受害。該區人員根據線報，於上周四及上周五展開反釣魚騙案行動，以涉嫌「串謀以欺騙手段獲得財產」拘捕4男3女（27至61歲），懷疑他們與去年9月至今發生的25宗釣魚網站騙案有關，涉款約51萬元。行動中，人員檢獲50支烈酒、一批藥物及現金，總值超過7.5萬元；另搜出兩部俗稱「貓池」的電話卡數據機和大量電話SIM卡，相信用作發放釣魚短訊。

調查人員指出，騙徒會假扮電訊商或零售商的會員平台，以「漁翁撒網」方式發送訊息，訛稱受害人的積分快將到期，要求他們進入虛假網站，再輸入信用卡資料換取禮品；或者利用虛假網站冒充運輸署，指示車主登入連結，透過信用卡支付20元來申請「易通行」。

訛稱積分到期呃信用卡資料 騙徒獲得信用卡資料後，過去一般是把資料綁定手機內的電子錢包，然後前往不同實體店購物，但從今年2月起，人員發現騙徒開始「轉型」，改到網購平台或大型送貨平台的網上商店消費，藉此逃避偵查。

詐騙集團會在社交平台招攬成員，利誘想「搵快錢」的人士提供電話卡作實名登記，以便於網上平台落單，同時會招攬成員提供住址作收貨用途。集團成員會把所購貨物送往小型藥房或酒莊轉售，獲取現金後，再以「轉數快」或虛擬貨幣錢包轉走，從而清洗黑錢。被捕人士分別報稱送貨司機、家庭主婦或無業，部分人懷疑曾經參與去年多宗網購騙案，屬於「彈票黨」一分子。被捕人士其後獲准保釋候查，須於5月下旬向執法部門報到。