屢禁不絕 重現彈票騙黨 4人落網涉7案

失物共值逾90萬元 本港騙案不絕，騙徒除利用新手法引人「落疊」，亦深知「橋唔怕舊，最緊要受」，繼續用最常見的手法誘騙受害者。其中肆虐多年的「彈票黨」，近期又再出動犯案，犯罪集團會在網上購物平台尋找放售貴價貨的賣家，待當面交收時用空頭支票匯款，藉此「博懵」騙貨，過去兩個月間至少有7人受害，損失超過90萬元。執法部門經情報分析及調查後，上周四起一連兩日拘捕4名集團成員，並起回名貴手錶等部分贓物。調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

今年3至4月，多名市民在網上放售手錶及手袋等名貴物品時，不慎成為「彈票黨」獵物。騙徒會扮成「買家」，主動接觸相關賣家，訛稱有意購買貨物，並相約他們到指定地點交收。至交收當日，騙徒再把空頭支票存入受害人戶口，藉此製造已經付款的假象，直至數日後銀行「彈票」，事主始知受騙。

檢獲支票手機 執法部門經深入調查後，鎖定一個活躍的犯罪集團，並於上周四及上周五展開行動，分別在旺角、深水埗及長沙灣區拘捕4名本地男子（31至51歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理贓物」，他們分別負責假扮買家聯絡受害人、相約買家交收、存入無效支票及處理贓物等角色，初步相信涉及7宗有關案件，案中失物共值逾90萬元。行動中，人員起回部分涉案失物，包括兩隻名貴手錶，另檢獲13張支票、4部手機及電話卡等證物。被捕人士已被扣查，執法部門不排除有更多人被捕。

調查人員呼籲市民，在網上購物時要提高警覺，交收貨物前，應小心核實自己的銀行戶口，以銀行可用結餘為準，並要留意轉帳單據的真偽，直至確實收到貨款後，才把貨物交給買家，以免墮入騙徒陷阱。如懷疑受騙，可致電防騙易熱線查詢。