Tesla違規切線 4車跟隨犯險

【本報訊】上周五（28日）網上流傳一段長約25秒、未有顯示拍攝時間的短片，攝下多輛汽車沿灣仔告士打道一條有5條行車線的路段東行，起初所有車輛俱無異樣，未料當駛至分域街交界近電訊大廈對開，有前行駕駛者的後車Cam意外拍得「奇景」；在其後面一輛掛中港牌的Tesla電動車，突然違規向右轉線，但其實司機稍為再駛前少許，便可不用違規切線往北角的行車線，因此不排除該司機在情急下「犯險」，畫面雖見司機轉線期間有打指揮燈，惟此舉明顯違反交通規例。

網民掀罵戰 各持己見 不過，接着的情景更叫人哭笑不得，另有4輛尾隨而至的車輛，司機竟有樣學樣跟隨Tesla向右違規轉線，依次為私家車、客貨車及另外兩輛私家車；最後一輛私家車更連Cut兩條行車線，而該4車轉線期間疑俱未有打指揮燈，實屬「錯上加錯」，其時可見後方不遠處有一輛巴士駛近，幸無釀成車禍。

有持己見網民回覆樓主指出，「一隊人全部咁行都覺得係人既（嘅）問題，其實係樓豬（主）唔抵得人地快過你姐（啫）」、「有人嘅地方就會有罪惡，有車嘅地方就會有犯規，樓主咁唔習慣生活喺繁華嘅都市，咁適宜移民去仙樂都」，該兩名網民留言後隨即被其他網民圍插，「我認為這不是扯上香唔香港人既（嘅）問題，只是一個智商問題」、「難分曲直」、 「歪理王非你莫屬」、「咩道理嚟㗎，好多人犯法就等於合理犯法」、「世界十大偉論」。