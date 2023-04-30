保時捷遇路障 揭司機曾飲酒

短裙女笑臉助查 執法人員於昨日凌晨，在灣仔街頭設置路障截查車輛，期間一輛保時捷跑車駛至，人員示意司機停車受查，男司機即場「吹波波」後初步超標，被帶署再「吹大機」因未有超標獲准放行。據悉，事發前涉事司機與同車短裙女伴飲酒消遣，有人報稱飲了一杯「茅台」；調查期間短裙女曾質問記者「幹嘛拍照？」未幾則展露笑容在助查後自行離去。

昨日凌晨時分，執法人員在灣仔馬師道近鴻興道設置路障，截查可疑車輛及打擊酒後駕駛。至接近凌晨3時，一輛保時捷跑車駛至，人員示意男司機停車受查，男司機即場接受酒精呼氣測試後，錄得逾20微克讀數，由於懷疑涉嫌「酒後駕駛」，故須返署提供進一步酒精測試樣本，至於涉事跑車則被駛走扣查。男司機經「吹大機」測試後，錄得讀數修正至10多度微克，由於並無超出法例標準，該名司機獲准放行。

另貨Van司機吹波波超標 現場消息指，涉事男司機於昨日凌晨零時許，與同車女伴一起飲酒消遣，期間有人報稱曾飲用一杯中國烈酒「茅台」。執法人員在場調查期間，車上一名身穿白色短裙的妙齡女乘客，乍見有記者到場採訪，即時以普通話質問「幹嘛呀，幹嘛拍照？」其後則半掩臉步行往執法人員車輛，並且展露笑臉協助調查，最後她自行截乘的士離去。

另外在事發前半小時，執法人員在上址截查一輛客貨車，司機在場接受酒精呼氣測試後初步超標，被帶署再「吹大機」後，錄得讀數仍超出法例標準。人員經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」拘捕客貨車司機。