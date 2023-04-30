向男子露體 中年漢被捕

【本報訊】上周五上午10時45分，執法部門接獲一名42歲男子報案，指在北角渣華道一室內地方，有男子懷疑猥褻露體。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌遊蕩罪，拘捕一名姓黃（46歲）男子，並把他帶走調查。