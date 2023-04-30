管教不用巴掌 團體促立法禁體罰兒童

【本報訊】根據社會福利署保護兒童資料系統，去年共有1,439宗新呈報的保護兒童個案，為歷年新高，當中身體傷害/虐待比率最多，佔整體四成半。因應每年4月30日為國際「沒有巴掌日」，有社福組織昨日舉行「沒有巴掌‧家多一點愛」嘉年華，呼籲停止體罰兒童。事實上，現時在家中以管教為理由而體罰兒童的情況仍然普遍，而且未有明確法例禁止，該組織建議，港府應立法全面禁止體罰兒童。

體罰礙大腦發展 嘉年華於黃大仙竹園北邨舉行，活動包括兒童才藝表演、攤位遊戲、親子互動遊戲及展覽等。防止虐待兒童會表示，家長應停止體罰兒童，應採取積極正面的管教方法，耐心聆聽孩子的需要，讓他們在安全、關愛及無暴力的環境下健康快樂地成長。

該會又指，過去有不少研究證明體罰對兒童有害，影響其大腦發展，以及促使兒童出現不合群、不能自控、暴力、反社會和攻擊性行為。即使最初家長或照顧者對兒童施以輕微體罰，也容易在不知不覺間隨着時間升級至暴力水平。

雖然港府於1991年9月亦修訂《教育規例》，明確規定教師不得向學生施行體罰，惟現時在家中以管教為理由而體罰兒童的情況仍普遍，而未有明確法例禁止。該會促政府立法全面禁止體罰，包括家庭層面。立法不但為暴力定下零容忍的底線，且具教育作用，讓大眾認知社會對兒童及家庭的重視。目前全球有65個國家或地區已立法全面禁止體罰兒童，該會期盼香港也能成功立法。

該會又指出，在兒童成長和發展過程中，家長及照顧者是有需要給予兒童適當的培育和管教，但必須使用正面及非暴力的方法；另建議政府為有特殊教育需要的兒童及其家庭提供更多適切的資源及支援，尤其精神健康方面。